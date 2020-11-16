COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 879, Днепропетровская область - 847 и Запорожская - 807

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (879), Днепропетровской (847) и Запорожской (807) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 16 ноября в Киеве коронавирусом заболели 879 человека.

Общее количество инфицированных составляет 51 499 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 976 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 18 767 пациентов.

По состоянию на 16 ноября количество активных больных в Киеве составляет 31 756 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 13 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1083 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровской и Запорожской области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 847 человек. Общее количество инфицированных - 22 069. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 595 человек, за минувшие сутки - 8. С начала эпидемии выздоровели 9 276 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 12 198.

В Запорожской области коронавирусом заболели 907 человек. Общее количество инфицированных составляет 19 291 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 176 человек, за минувшие сутки - 12. С начала эпидемии выздоровели 3 022 пациента. Количество активных больных в Запорожской области составляет 16 093 человека.