В секретариате Кабмина не переболели коронавирусом только двое сотрудников, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в его службе коронавирусом не переболело лишь двое сотрудников.

Об этом министр рассказал в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня в службе не переболело еще только двое", - сказал Немчинов.

В частности, коронавирус в секретариате правительства выявили уже у более 20 человек.

Как сообщалось, на данный момент в Кабмине COVID-19 болеют вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а министр обороны Андрей Таран и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев уже переболели коронавирусом.

10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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