Австрия вслед за Словакией планирует массово протестировать население на COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в эфире радиоканала ORF.
Аргументируя такой замысел правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверила большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправила на карантин десятки тысяч граждан.
"Это абсолютный успех, и мы решили провести подобное мероприятие здесь, в Австрии", - сказал Курц, цитирует информагентство dpa.
В то же время Курц объяснил, что замысел его правительства касается прежде всего проведения массовых тестирований среди отдельных групп населения.
"Мы применим эти массовые тесты к определенным группам, например, к учителям, а также и к другим группам (населения. - Ред.), чтобы иметь возможность 7 (декабря. - Ред.), как можно безопаснее выйти из локдауна", - сказал Курц.
"Мы готовимся снова прибегнуть к этому шагу перед Рождеством", - добавил Курц.
По словам австрийского канцлера, нынешние быстрые тесты достаточно доступны на рынке, в наличии миллионы единиц.