Новости

Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

1 64211
Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский
Нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире канала "Украина 24" рассказал, на какие кадровые перестановки намекает президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Думаю, что речь идет прежде всего о председателях областных государственных администраций. Я не могу сказать, я не владею информацией. Но, я думаю, ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции, и, я так понимаю, у президента. Поэтому ожидаем - будут действительно определенные кадровые изменения", - отметил Вениславский.

По словам нардепа, стоит дождаться "официальной реакции тех субъектов, которые имеют право определять, кто эффективно работает, а кто неэффективно".

"Это президент прежде всего и правительство", - подытожил Вениславский.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине продолжится "губернаторопад".

Также читайте: Если будет целенаправленное вредительство со стороны КС, то нардепы поддержат законопроект Зеленского о Суде, - Вениславский

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Нина Лабунская
    Що ви там тасуєте ту колоду мічених політиків... Ще пару місяців, і бути у владі від "слуг народу"- це буде як відмітка розумової неповноцінності... як штамп, що саме цих "кадрів" більше на посади не призначати!!!
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    До багатьох глав ОДА є запитання і у фракції "СН", і у президента, очікуємо на певні кадрові зміни, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4685
  • Leonid Panteleev 5647a86b
    Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости