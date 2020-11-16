Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция

В Харькове на улице Амурской обнаружили труп 45-летней женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти", - сказано в сообщении.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника". ВИДЕО