Больной коронавирусом Степанов позвонил на горячую линию Минздрава: "Все без исключения советы соответствовали протоколу лечения"

Министр здравоохранения Максим Степанов, ранее заболевший коронавирусом, позвонил на горячую линию Минздрава, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом и получить необходимые рекомендации по лечению COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-трансляции.

"Как вы знаете, в субботу я заболел COVID-19, получил положительный результат и решил пройти весь путь пациента. Я позвонил на горячую линию Минздрава, потому что у меня нет семейного врача. В этом не было необходимости до ковида, потому что у меня жена врач, доктор медицинских наук, у нашей семьи не было необходимости во враче", - отметил министр.

По словам Степанова, он позвонил на гарячую линию, чтобы ему предоставили возможность подписать декларацию с семейным врачом. Глава Минздрава подчеркнул, что в результате разговора основным итогом стало то, что необходимо как можно быстрее найти решение, как подписывать онлайн-декларацию с семейным врачом.

"Мне на горячей линии предоставили номер телефона, по которому я связался с врачом, мне предоставили соответствующие советы, какие лекарства мне принимать, как лечиться, как себя вести. Хочу отметить, что все без исключения советы соответствовали протоколу лечения, никаких лишних лекарств, никаких антибиотиков, никаких других вещей. Только витамин D3, цинк, витамин С, еще принимаю "Аспирин-кардио", - рассказал министр здравоохранения.

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