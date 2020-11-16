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Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник

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Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО, - источник
В камере одного из столичных СИЗО было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера, 15 ноября, в камере одного из СИЗО Шевченковского района Киева было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По данным источника, он является гражданином Грузии, которого задержали в мае 2020 года.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

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Топ комментарии

  • neverlok lok
    Инсульт ?
  • Sequent Valve
    В камере одного из столичных СИЗО - что за бред написали?
  • Алексей Достоевский
    "Тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в камере одного из столичных СИЗО"

    Мля!!! Как оно туда попало???
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