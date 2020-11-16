За сутки в МВД выявили 431 случай коронавируса, большинство в Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях
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За минувшие сутки зафиксирован 431 случай заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2 885.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных COVID-19 правоохранителей выявили в Днепропетровской (+29), Черкасской (+38) и Львовской (+25) областях.
С начала пандемии коронавирусом заболели 17 859 работников МВД, выздоровели - 16 870, умерли - 52.