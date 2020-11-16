Минздрав оценит эффективность карантина выходного дня по динамике госпитализаций за 10-14 дней, - замминистра Микичак

Министерство здравоохранения Украины проведет оценку влияния карантина выходного дня на динамику госпитализаций, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Основной целью внедрения карантина выходного дня является снижение нагрузки на медицинскую систему. Мы оценим действенность карантина выходного дня по динамике госпитализаций. Это не будет по сегодняшним показателям, а когда пройдет 10-14 дней. После оценки того, как действует карантин выходного дня, будем предлагать следующие шаги, следующие решения",-сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом замминистра отметила, что местные власти, которые не выполняют правительственных решений по карантину выходного дня, нарушают закон и ставят под угрозу жизнь граждан.

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Помимо этого, Микичак призвала предпринимателей "найти другие дополнительные виды заработка во время карантина – онлайн, дистанционно, на вынос".

"Наши медучреждения предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые в вынужденном простое. Больницам и центрам экстренки очень нужны сильные и здоровые рабочие руки – это экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожа, вахтеры, разнорабочие", - сказала она.