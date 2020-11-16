Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "народ замкнулся на президенте и его полномочиях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".
Лукашенко добавил, что все вопросы, которые "вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства".