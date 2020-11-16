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Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо"

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Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "народ замкнулся на президенте и его полномочиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".

Лукашенко добавил, что все вопросы, которые "вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства".

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Что ето нелегитимное чучело собралось кому то что то передавать. Все выпердежи етого самозванца нелегитимны.
  • Dnipro 75ed19bb
    Эта проблема у всех стран бывшего совка.
  • vidasik
    Raska problema dlia vsego mira jesli tocnej Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 5415
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