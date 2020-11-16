Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО, - нардеп Железняк

Верховная Рада на заседании 17 ноября планирует рассмотреть постановление об отмене карантина выходного дня и законопроект об отсрочке РРО.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Голоса Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Железняк рассказал, что в 9:30 состоялось совещание глав парламентских фракций.

Он отметил, что согласована следующая повестка на вторник:

Постановление о предупреждении о карантине за неделю №4320 Постановление про отмену карантина выходного дня Законопроект об отсрочке РРО для ФОПов №4313 Закон о районных советах №3651д Закон о долге Укрнафты 4119 и 4120 (это 9 млрд в ковидный фонд) Также вызовут в Раду премьера с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

По словам нардепа, парламент возможно также рассмотрит вопрос об упрощении регистрации вакцины против коронавируса (№4314).

Железняк отметил, что законопроекты о решении конституционного кризиса пока под вопросом.

"По графику: на данный момент 27 депутатов болеют ковидом. Если вторник будет продуктивный, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн режим в комитетах. Заседаний Рады соответственно не будет. Если возникнет необходимость – будет внеочередное заседание", - добавил нардеп.

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