В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки
Неделю назад заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Минздрав Чехии сообщил о 1887 новых случаях коронавируса за воскресенье. Последний раз такая суточная заболеваемость наблюдалась 4 октября.
В Чехии за последние недели фиксировался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, один из наибольших в Европе. Страна оказалась на первом месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Но за последнюю неделю, после введения более жестких карантинных мер, заболеваемость снизилась.
Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 460 116 заболевших COVID-19, 6208 человек умерли. Население страны – примерно 10,7 млн человек.
12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение. 21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.