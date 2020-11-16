В Чехии число новых случаев COVID-19 за время локдауна уменьшилось в восемь раз - с 16 тысяч до 2 тысяч в сутки

В Чехии число заболевших COVID-19 за прошедшие сутки опустилось до уровня начала октября – менее 2000 новых случаев.

Неделю назад заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Минздрав Чехии сообщил о 1887 новых случаях коронавируса за воскресенье. Последний раз такая суточная заболеваемость наблюдалась 4 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав оценит эффективность карантина выходного дня по динамике госпитализаций за 10-14 дней, - замминистра Микичак

В Чехии за последние недели фиксировался быстрый рост заболеваемости коронавирусом, один из наибольших в Европе. Страна оказалась на первом месте в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения. Но за последнюю неделю, после введения более жестких карантинных мер, заболеваемость снизилась.

Всего с начала эпидемии в Чехии зафиксировали 460 116 заболевших COVID-19, 6208 человек умерли. Население страны – примерно 10,7 млн человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За нарушение карантина выходного дня закрыты более 1,5 тыс. заведений торговли, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов, - Клименко

12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение. 21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.