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Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк

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Рада пригласила Шмыгаля в парламент, чтобы "услышать его видение выхода из карантина", - вице-спикер Кондратюк
Верховная Рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета Министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Правительство должно отчитаться по карантину выходного дня.

Об этом заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк во время согласительного совета Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета Министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли действительно этот план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И основное - каково состояние выполнения постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии. И самое главное, почему вместо выполнения этого постановления, которая дает правительству четкий план действий и шагов, который необходимо сделать для усиления возможности именно медицинской системы противостоять ковиду, Кабмин перешел к так званым "неоднозначным решениям", которые ставят многих граждан в безвыходное положение", - отметила Кондратюк.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

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    Шмыгаль расскажет про рост надоев на душу населения и пообещает создать комиссию, по расследованию работы предыдущей комисии. А потом нужно будет создать штаб и начать бороться.
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