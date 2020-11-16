Кондратюк подпишет распоряжение о создании рабочей группы для подготовки законопроектов по выходу из конституционного кризиса

В парламенте создадут рабочую группу для подготовки законопроектов, которые помогут выйти из конституционного кризиса.

Соответствующее распоряжение подпишет вице-спикер парламента исполняющая обязанности председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я поддерживаю инициативу о создании рабочей группы. Я сегодня подпишу соответствующее распоряжение на базе комитета антикоррупционной деятельности создать рабочую группу, куда бы вошли все представители политических партий и групп, которые заинтересованы в разрешении конституционного кризиса и наработать законопроекты на базе существующих законопроектов или новых, которые будут касаться двух вопросов – возвращение е-декларирование и изменений, которые касаются Конституционный суд как такового", - сказала Кондратюк на заседании согласительного совета.

Ранее на согласительном совете в понедельник с такой инициативой выступил находящийся на самоизоляции спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.