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Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду

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Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости строить дружеские отношения со странами. В том числе и с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Санду заявила во время брифинга.

"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.

Новоизбранный президент сказала, что будет также продолжать диалог с Россией и США.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

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Топ комментарии

  • Дорогой Я
    Спасибо, Майя. Приятная, интеллигентная дама, за которую не стыдно гражданам, как за дамбаского шлепера януковича...
  • Рома Маестро
    <******* Владимир в бункере подземном,
    от выборов в Молдове загрустил,
    конечно Майу он с победой не поздравит,
    Долдона жить в Ростов он пригласит!!!)
  • Григорий Слободянок
    Это хорошо, и сначала нужно совместными усилиями выгнать из Приднестровья кацапский воинский контингент и ликвидировать вонючий гнойник "ПМР"
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