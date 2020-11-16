Молдова будет строить дружественные отношения с Украиной, - Санду

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости строить дружеские отношения со странами. В том числе и с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Санду заявила во время брифинга.

"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.

Новоизбранный президент сказала, что будет также продолжать диалог с Россией и США.

Как сообщалось ранее, бывший премьер-министр Молдовы, председатель проевропейской партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье.

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