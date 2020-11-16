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Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев

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Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что продажи в сетях аптек, ювелирных магазинах, сетях электроники должны быть фискализированы вовремя.

Об этом сказал он в ходе согласительного совета в понедельник в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Интернет-магазины, сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и другие отрасли, которых мы считаем рисковыми и которые полностью находятся в тени, должны быть фискализированы вовремя. Если нет, то мы не имеем ни морального, ни юридического права говорить о деньгах на выплату зарплат врачам и учителям, которые должны выплачиваться малообеспеченным семьям за счет налогов", - сказал Гетманцев.

Напомним, Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Какая связь между интернет-магазинами , сети аптек, сети электроники, ювелирных изделий, секонд-хенд и других , с глупостью и нищетой клоунов ?
  • БорисАльберкутович 36a43137
    Интересно, чем владеет этот радетель за врачей-учителй? Погуглим:

    "Сума грошових активів декларанта і родини в 10+ разів вища за суму всіх доходів декларанта і родини. Готівка > 5 млн.грн"

    Как говорится - на воре и шапка горит!
  • Олександр Дніпро
    Продажи в интернет-магазинах, аптеках и магазинах электроники должны быть фискализированы вовремя, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6912
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