Новости • Коронавирус и карантин

На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская

7 37271
На коллективный иммунитет от коронавируса надежда слабая. Разорвать цепь сможет только жесткий локдаун, - врач-инфекционист Голубовская
На достижение естественного коллективного иммунитета к коронавирусу, когда COVID-19 переболеет множество людей на планете, надежды немного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца, , член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская в интервью изданию Ваше здоров'я.

"Нет, на него (коллективный иммунитет. - Ред.) надежда слабая. К тому же мы наблюдаем повторные случаи заболевания (обычно у людей, которые первый раз болели в легкой форме). Пока они единичны, но прошло не так много времени и сложный период у нас еще впереди. Больше можно надеяться на то, что вирус несколько ослабнет хотя бы через год-полтора и станет пятым в группе коронавирусов, с которыми человечество уживается более или менее мирно. А пока нужно максимально избегать встречи с ним", - сообщила она..

По словам Голубовской, что "при нынешнем стремительного развития эпидемии уже ничего сделать не удастся, разорвать цепь сможет только жесткий локдаун".

"Враг уже даже не у ворот, потому что мы их давно сломали, разрушив государственную систему эпиднадзора и защиты от инфекций. Поэтому в начале эпидемии не нашлось специалистов, которые бы грамотно и четко спланировали мероприятия противодействия, в том числе разграничение потоков населения (именно благодаря этому ликвидировали SARS-CoV-1) и другие ограничения для различных вариантов прогнозируемого роста заболеваемости. Те же, кто не хочет портить политический имидж в глазах избирателей и выступает против жестких ограничений, очевидно рассчитывают на то, что мы достигнем точки невозврата и люди сами спрячутся по домам", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрытие границ будет рассматриваться только в случае введения полного локдауна, - Кулеба

"Я всегда говорила, что в противодействии инфекционным болезням демократии быть не может. Поэтому нужно держать при себе личные мысли, какими бы гениальными они ни казались их авторам, которые не являются профессионалами в этой сфере. Последнее же слово должно быть за государством, которое должно принимать адекватные и действенные решения. Потому растущее число тяжелых больных также нанесет ущерб экономике из-за непомерных расходы на их лечение. А кадровых ресурсов для этого вообще может не хватить. Локдаун поможет сдержать коллапс", - добавила инфекционист.

Читайте также на Цензор.НЕТ: Коллективного иммунитета не будет: антитела к COVID-19 живут всего несколько месяцев, - ученые

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Uhbif
    нагнетание паники и массовой истерии поможет укреплению иммунитета?
  • Nikolai Chizhevsky
    Жёсткий локдау был и во в Франции и Италии и что разорвал цепь?на момент когда держали да,уменшилось,но когда более менее ослабили сейчас по 30 000 в сутки и годами держать локдаун ни одна развитая страна не выдержит не говоря о нашей
  • Propan
    Убежден, что Голубовскую нужно судить. Сейчас за нагнетание паники, а вообщем за отвратительную мерзкую и лживую коммуникаци в угоду медмафии, которую она ведет еще со времен Супрун. Но здесь эта немолодая женщина с медицинским дипломом права -- локдаун единственное, что может притормозить эпидемию. Но это уже будет ненужная, запоздалая мера. Пик эпидемии именно сейчас проходит.

    Скоро, раньше чем думает большинство людей и врачей она пойдет на спад по крайней мере в Киеве. Я не сам это придумываю, а на основе достойных источников, которых много и которые нужно уметь найти и проанализировать. Например, ряд публикаций Андрея Волянского , имуннолога и доктора биологических наук, который говорит, что даже 30% переболевших + меры социальные достаточно, чтобы эпидемия пошла на спад. А в Киеве это цифра будет скоро достигнута, поскольку десятки тысяч людей не обращались никуда, а сотни тысяч с весны перенесли короновирус на ногах не особо заметив.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости