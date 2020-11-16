Механизм работы Антирейдерской комиссии Минюста несовершенен, нужно принять новый закон, - адвокат Козаченко

Антирейдерская комиссия Министерства юстиции очень долго рассматривает жалобы на похищение имущества при помощи недобросовестных нотариусов, а когда решение принято - оказывается, что вернуть имущество все равно нельзя.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ юрист Татьяна Козаченко.

По ее словам, у пострадавших от действий недобросовестных нотариусов есть 2 способа бороться за возврат своего имущества - через суд или через жалобу в Министерство юстиции. Выбрать можно только один из них, и если собственник подает жалобу в Минюст, то обратиться в суд он уже не может.

"После подачи жалобы в министерство вы на время ее рассмотрения связаны по рукам: вы не можете в судебном порядке просить наложить на недвижимость арест или просить запрет проведения каких-либо регистрационных действий... Пока Минюст рассматривает жалобу - преступники несколько раз еще могут переоформить вашу недвижимость", - пишет Козаченко.

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И если они воспользуются этой возможностью, то даже когда Антирейдерская комиссия вынесет решение в пользу законного владельца - Минюст не сможет вернуть ему имущество.

"Поскольку во время рассмотрения вашей жалобы Министерством юстиции преступниками были осуществлены другие нотариальные действия, Министерство юстиции не может выполнять свое же решение и отменить незаконные действия нотариуса", - утверждает юрист.

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А нотариуса, который незаконно перерегистрировал имущество, всего лишь отключают от реестра на 3 месяца.

Козаченко напоминает, что министр юстиции - представитель монобольшинства в Раде, а Кабинет Министров обладает правом законодательной инициативы.

"Почему процедуры борьбы с рейдерством Антирейдерской комиссии Министерства юстиции остаются такими неэффективными, почему не совершенствуются нормы, которые являются крайне необходимыми для защиты собственности, прав людей и надлежащей работы регистраторов и нотариусов?" - спрашивает Козаченко.

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