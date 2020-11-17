Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что, если отменить карантин выходного дня и другие противоэпидемические мероприятия, в Украине ежедневно будет до 30 000 больных коронавирусом в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова"

Степанов заявил: " В принципе если отменить противоэпидемические мероприятия (я так понимая, что иногда так настроены) мы увидим рост до 20-25-30 тысяч больных за сутки. Затем получим очень быстро 100% заполненность коек в наших больницах и коллапс всей медицинской системы.

Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Подчеркну. Ни одна страна. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Наши европейские соседи идут к жестким карантинным мероприятиям. Они просто делают полный локдаун ...".

Министр подчеркнул, что лучший способ - это полный карантин, однако государство не имеет возможности на него пойти, согласно расчетам Минфина и Минэкономики.

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