Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха
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Президент Армении Армен Саркисян считает, что внеочередные выборы в Национальное собрание неизбежны как и отставка правительства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода" Армения со ссылкой на заявление президента
Саркисян провел консультации с парламентскими и непарламентскими силами, общественными организациями.
"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", – сказал президент.
По его мнению, в сложившейся ситуации, все политики должны проявить высокий уровень ответственности и сдержанности для того, чтобы выйти из кризиса.