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Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

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Будут досрочные парламентские выборы, - президент Армении Саркисян после капитуляции страны в конфликте вокруг Нагорного Карабаха
Президент Армении Армен Саркисян считает, что внеочередные выборы в Национальное собрание неизбежны как и отставка правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Радио Свобода" Армения со ссылкой на заявление президента

Саркисян провел консультации с парламентскими и непарламентскими силами, общественными организациями.

"Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе: отставка или прекращение полномочий премьер-министра в соответствии с Конституцией и досрочные парламентские выборы", – сказал президент.

По его мнению, в сложившейся ситуации, все политики должны проявить высокий уровень ответственности и сдержанности для того, чтобы выйти из кризиса.

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Топ комментарии

  • Kondrat
    Так поэтому главный кремлядский "мЫротворец" и тянул с "помощью" Пашиняну - ему просто нужно было получить капитуляцию Армении и взять ее "тепленькой" под свое крыло . А то , что там кто-то и где-то погибал , то это обычные издержки его "политики" .
  • НаноБандеровец
    Пашиняну нужно было либо крестик снимать, либо трусы одевать... Если он уж собрался бежать от кацапов (если собирался быть проевропейским), то надо было сразу же после назначения бежать к азерам, договариваться о деоккупации НК и "пояса безопасности", просить широкую автономию для НК, национализировать все энергетические объекты, принадлежащие россиянам, выводить российские войска со своей территории, просить военной защиты от россиян у международного сообщества, в том числе у азеров с турками, развивать новые инфраструктурные проекты с Азербайджаном и жить за счет этих проектов.. Понимаю что выглядит фантастически, но не менее фантастически было желание Пашиняна быть "немножко беременным". Невозможно жить мирно с соседями, когда ты у них отобрал 20% территории и которые явно готовятся вернуть всё силой, имеешь на своей территории войска страны, от которой ты собрался бежать, а при этом кроме условных ******** твоя страна ничего не производит... Это была утопия...
  • НаноБандеровец
    И как перевыборы им помогут армянам отвоевать Карабах? Чистой воды передел власти, не более того...
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