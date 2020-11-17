"Мы уже видим усложнение случаев заболевания у молодых людей", - Степанов о ходе пандемии коронавируса в стране

Осложнение случаев заболевания коронавирусной инфекцией наблюдаются у молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю", - сказал он.

Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы "по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными", а не по сравнению с будними днями.

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