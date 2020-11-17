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"Мы уже видим усложнение случаев заболевания у молодых людей", - Степанов о ходе пандемии коронавируса в стране

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"Мы уже видим усложнение случаев заболевания у молодых людей", - Степанов о ходе пандемии коронавируса в стране
Осложнение случаев заболевания коронавирусной инфекцией наблюдаются у молодых людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил  в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник.

"С ростом заболеваемости мы видим уже усложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят заболевание", - сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что в Минздраве предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня за неделю до его введения.

"Я начал говорить, что Минздрав будет предлагать введение карантина выходного дня за неделю", - сказал он.

Степанов отметил, что данные о снижении мобильности населения в первые дни карантина выходного дня были зафиксированы "по сравнению с прошлым и позапрошлыми выходными", а не по сравнению с будними днями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если снять все карантинные ограничения - в сутки будет 30 тыс. больных коронавирусом и наступит коллапс системы здравоохранения, - Степанов

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  • Игорь Монахов c4e9a61d
    В тему - Больной приходит к врачу. - Доктор у меня болит то-то то-то.. Врач - садитесь, сейчас загуглим и узнаем что у вас ! - хм.. та доктор! я так и сам могу загуглить и узнать!? Врач - Больной не занимайтесь самолечением !!!
  • Да-это-я
    Мля... Воно не заспокоїться, поки його ковід не заспокоїть!

    Квінтесенція ЗЕбілізму, містер ^очєвідность^.

    Нести пургу на протязі біль ніж півроку!
    Степанов, ти з палати номер шість віщуєш? Передай Наполеону, що на подвірї вже 2020! Аж ніяк не 1821!
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