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Находящиеся на амбулаторном лечении больные COVID-19 имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль

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Находящиеся на амбулаторном лечении больные COVID-19 имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль
Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19. Государство выделяет достаточно средств для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые являются не прибыльными.

"Конечно, люди имеют право и должны требовать, а врачи обязаны оказывать весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило - и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению за "ковидные" пакеты", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом с COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Добавим, по данным Минфина, с COVID-фонда уже потратили более 50% средств. По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен.

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Топ комментарии

  • Nestor Nen
    Право мають, а ось ліків і послуг не мають!
  • Віктор Степаненко
    ! .... Шмыгаль зачислен в труппу 95 квартала !
  • Василий СПРУТ
    Шмігаль -- ТВАРЬ БРЕХЛИВАЯ !!! Мы сейчас болеем всей семьей обратились к врачу своему сказала будете подыхать вызывайте скорую !!! Сдать анализ 1 на ковид 2000 гр. нас 3 человека !!! Вообщем как всегда по знакомству за свои деньги лечимся . за неделю 10 тыс на лекарства !!! Что бы вы все заболели зеленные мудаки Хворі на COVID-19, які перебувають на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовні ліки та послуги, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9123
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