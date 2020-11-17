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Пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на Донетчине, - Офис генпрокурора

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Пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на Донетчине, - Офис генпрокурора
В г. Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, досудебным расследованием было установлено, что 15 ноября 2020 г. в 08:00, несовершеннолетняя жительница г. Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.

Отмечается, что под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Военнослужащий, находившийся на том момент в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Максимальное наказание по указанным статьям - до 12 лет лишение свободы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Зараз із цими неповнолітніми в нас у Харкові менти менти гроші заробляють. В них є своі цицкасті шльондри 15-17 років, яких вони підкладають пьяненьким клієнтам масажних салонів, саун. Потім ця волоцюга строіть невинні очі та мямлить, що вона там прибирала, до мами зайшла, підручники забула, а погані дяді іі зіпсували. За це по новому дебільному кодексу дядям світить 10 років, тож готують 10 штук зелені, щоб та заяву не писала. Зрозуміло, що менти одразу на місці і все популярно пояснюють.
  • gassab
    Фейки года: "изнасилованная девочка" в Германии

    Первый раз - в Германии: это проба, второй раз - в Литве: это проверка навыков пропаганды, третья история - в Испании это черная пропаганда поставлена на промышленный уровень.Ряд литовских СМИ опубликовали полученную от неизвестных лиц информацию о том, что находящиеся в Литве солдаты бундесвера якобы изнасиловали девочку. Вильнюс уже опроверг эти данные и начал расследование.. Первый - источником фейков стали не сайты-помойки, как это чаще всего происходит, а официальные сайты органов власти. И второй - они были направлены против учений Rapid Trident-2020, в которых участвовали 4000 военных из девяти стран мира, в том числе США и Великобритании.
  • Plushka
    А сказка рассказана в лучших традициях-идеальная девочка-маму провожала в 8 утра на работу,угу
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