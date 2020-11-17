Пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку на Донетчине, - Офис генпрокурора

В г. Селидово Донецкой области пьяный военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, досудебным расследованием было установлено, что 15 ноября 2020 г. в 08:00, несовершеннолетняя жительница г. Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомый мужчина ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

На помощь девочке прибежала бабушка, которой потерпевшая успела позвонить, поэтому завершить преступление нападающему не удалось.

Отмечается, что под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры 32-летнему военнослужащему сообщено о подозрении в законченном покушении на изнасилование несовершеннолетней (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Военнослужащий, находившийся на том момент в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий подозревается в изнасиловании малолетней школьницы в Ривном, - Нацполиция

Максимальное наказание по указанным статьям - до 12 лет лишение свободы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.