В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 610 человек;
летальных случаев - 159;
выздоровели - 6 786 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
За все время пандемии в Украине
заболели - 557 657 человек;
выздоровели - 250 983 человека;
летальных случаев - 9 856;
проведено ПЦР-тестов - 3 979 421.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - рассказал Степанов.