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В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели

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В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро вторника, 17 ноября, зафиксированы 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 786 человек, умерли 159 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 01

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02госпитализированы - 1 610 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02летальных случаев - 159;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02выздоровели - 6 786 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в том числе методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).

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За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 01

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07заболели - 557 657 человек;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07выздоровели - 250 983 человека;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07летальных случаев - 9 856;

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 3 979 421.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 11
В Украине выявлены 11 968 новых случаев COVID-19: умерли 159 человек, 6 786 - выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    я хотів би подивитись, як потім бабусі та дідусі цих школярів будуть хапати повітря ртом, лежачи в коридорі лікарні та благаючи дати ім балон з киснем, якого вде давно нема. А все тільки починається...
  • Андрей Сафhjyjd
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  • крик душі
    ці циферки повна профанація. Оскільки тестів роблять мізерно, і лише тим у кого явні симптоми covid, то реально у нас десь як виПольщі, біля 20тис
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