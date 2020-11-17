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Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19

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Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19
Карантин выходного дня позволит втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.

Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на УНИАН.

"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Настало время окуительных историй от сказочника шмыгаля
  • Старый зольдат
    В ТРИ? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 1798
    А чего не в 4 или не в 5 раз? Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19 - Цензор.НЕТ 161
  • Uhbif
    так называемый министр слышал, что нибудь об инкубационном периоде любого заболевания?
    у ковида он в среднем 5-7 дней...
    + задержка на тестирование...
    о чем-то конкретном можно будет говорить через 10-14 дней..
    а он уже рапортует о перемоге...
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