Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19

Карантин выходного дня позволит втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.

Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на УНИАН.

"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.

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