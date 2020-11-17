Шмыгаль о карантине выходного дня: Втрое уменьшает распространение COVID-19
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Карантин выходного дня позволит втрое сократить количество новых случаев заболевания коронавирусом, поскольку существенно уменьшил мобильность населения и, соответственно, контактов.
Об этом во время передачи "Свобода слова на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ с о ссылкой на УНИАН.
"В эти выходные в субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье – на 27%. Это очень важные показатели. Это фактически, по данным исследований международных институций, втрое уменьшает количество распространения болезни", - сказал он.