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Беременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протесте

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Беременной жительнице Минска дали 25 суток ареста за участие в протесте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал HEXTA live.

Сообщается, что 16 ноября в суде Фрунзенского района рассматривалось дело Виктории, которую вместе с мамой 15.11.2020 задержали на "площади Перемен". Свою вину (участие в митинге и сопротивление милиции) она не признаёт. В ходе суда девушка рассказала, что беременна, но это не помешало судье Андрею Млечко назначить ей 25 суток административного ареста.

Кроме того, он отказал в ходатайстве вызвать на процесс маму девушки, которая была свидетелем задержания.

Отмечается, что согласно белорусскому законодательству, административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП).

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Беременной минчанке дали 25 суток ареста за участие в протесте 01

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