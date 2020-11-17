Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта

Самый оптимальный выход из сложившейся ситуации быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно просто: проголосовать нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 г.

Об этом сообщил бывший и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.

"Вот вам несколько фактов, для понимания масштабов нынешнего факапа с бюджетом.

1. По состоянию на 9 ноября, непрофинансированным является около четверти расходов государственного бюджета - 323 млрд. Из них около 140 млрд - зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь.

2. План по доходам на ноябрь-декабрь - 111 млрд. При сильном перевыполнении на 25% (которое сейчас происходит "азаровским" путем: фискалы не возмещают НДС экспортерам и прессуют бизнес платить заранее) выйдет как раз чуть меньше 140 млрд - достаточно для зарплат , пенсий и соцвыплат, но ничего другого. С учетом удар по экономике от локдаунов - такое перевыполнение является оптимистичным.

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3. Соответственно, около 200 млрд расходов надо профинансировать за счет заимствований, это ⅔ от планового дефицита бюджета на 2020 год (298 млрд). Плюс, необходимо рефинансировать 49 млрд погашений в ноябре-декабре. До конца года остались 7 аукционов по привлечению государственного долга, на последнем были привлечены 8 млрд и это было значительно больше, чем на предыдущих. Вероятно, можно привлечь в среднем по 10 млрд за каждый аукцион, если Минфин готов платить за долг высокий процент и давить на государственные банки. Все равно, с учетом 49 млрд погашений, это всего лишь 20 млрд дополнительного ресурса на финансирование расходов кроме зарплат, пенсий и социалки - лишь 10% от потребности.

4. Что это за расходы, которые не будут профинансированы? Первое, капитальные расходы государственного бюджета: по состоянию на ноябрь их профинансировано лишь наполовину - 59 млрд из 115 млрд. Для сравнения, в 2019 году капитальные расходы государственного бюджета составили 78 млрд (при плане 98 млрд). По сути, бюджетная политика правительства превратила "Большую стройку" на относительно небольшую.

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5. Кроме капитальных расходов, на начало ноября на 51 млрд непрофинансировано здравоохранение - это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И "мелочи", типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана).

Сказать, что это ужасное управление бюджетом со стороны правительства - ничего не сказать. Тем не менее, как можно попытаться спасти ситуацию?

Логичнее всего - быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию заимствований. Это позволит профинансировать значительную часть расходов, на которые сейчас не хватает средств. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно просто: проголосовать нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 г.

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Альтернатива - эмиссионное финансирование со стороны НБУ. Оно не решит проблему, поскольку если его применить в объемах нынешнего недофинансирования бюджета, мы получим уже в начале 2021 г. стремительную инфляцию, девальвацию гривни (цифра 36,6 неожиданно может приобрести новый смысл) и невозможность финансировать уже бюджет 2021 года. Чем печатать гривну, лучше уж провалить бюджет на 2020 год - последствия будут менее критичны.

Сейчас ситуация такова - несемся дальше", - рассказал Кухта.



