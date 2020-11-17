Дефицит Госбюджета-2020 около 200 млрд грн: их надо профинансировать за счет заимствований, - бывший и.о. министра экономики Кухта
Об этом сообщил бывший и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта, передает Цензор.НЕТ.
"Вот вам несколько фактов, для понимания масштабов нынешнего факапа с бюджетом.
1. По состоянию на 9 ноября, непрофинансированным является около четверти расходов государственного бюджета - 323 млрд. Из них около 140 млрд - зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь.
2. План по доходам на ноябрь-декабрь - 111 млрд. При сильном перевыполнении на 25% (которое сейчас происходит "азаровским" путем: фискалы не возмещают НДС экспортерам и прессуют бизнес платить заранее) выйдет как раз чуть меньше 140 млрд - достаточно для зарплат , пенсий и соцвыплат, но ничего другого. С учетом удар по экономике от локдаунов - такое перевыполнение является оптимистичным.
3. Соответственно, около 200 млрд расходов надо профинансировать за счет заимствований, это ⅔ от планового дефицита бюджета на 2020 год (298 млрд). Плюс, необходимо рефинансировать 49 млрд погашений в ноябре-декабре. До конца года остались 7 аукционов по привлечению государственного долга, на последнем были привлечены 8 млрд и это было значительно больше, чем на предыдущих. Вероятно, можно привлечь в среднем по 10 млрд за каждый аукцион, если Минфин готов платить за долг высокий процент и давить на государственные банки. Все равно, с учетом 49 млрд погашений, это всего лишь 20 млрд дополнительного ресурса на финансирование расходов кроме зарплат, пенсий и социалки - лишь 10% от потребности.
4. Что это за расходы, которые не будут профинансированы? Первое, капитальные расходы государственного бюджета: по состоянию на ноябрь их профинансировано лишь наполовину - 59 млрд из 115 млрд. Для сравнения, в 2019 году капитальные расходы государственного бюджета составили 78 млрд (при плане 98 млрд). По сути, бюджетная политика правительства превратила "Большую стройку" на относительно небольшую.
5. Кроме капитальных расходов, на начало ноября на 51 млрд непрофинансировано здравоохранение - это 40% от годового бюджета в год эпидемии! И "мелочи", типа 33 млрд на оборону во время войны (30% от годового плана).
Сказать, что это ужасное управление бюджетом со стороны правительства - ничего не сказать. Тем не менее, как можно попытаться спасти ситуацию?
Логичнее всего - быстро выполнить условия программы МВФ и разблокировать нормальный доступ к финансированию заимствований. Это позволит профинансировать значительную часть расходов, на которые сейчас не хватает средств. По сравнению с предыдущими программами, когда приходилось поднимать тарифы для людей, сейчас все довольно просто: проголосовать нормальный закон о судебной реформе, проголосовать закон, который бы снял конституционный кризис с антикоррупционной реформой и привести силами правительства к реалистичному виду бюджет на 2021 г.
Альтернатива - эмиссионное финансирование со стороны НБУ. Оно не решит проблему, поскольку если его применить в объемах нынешнего недофинансирования бюджета, мы получим уже в начале 2021 г. стремительную инфляцию, девальвацию гривни (цифра 36,6 неожиданно может приобрести новый смысл) и невозможность финансировать уже бюджет 2021 года. Чем печатать гривну, лучше уж провалить бюджет на 2020 год - последствия будут менее критичны.
Сейчас ситуация такова - несемся дальше", - рассказал Кухта.