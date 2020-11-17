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Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов

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Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса, - Немчинов
В некоторых больницах первой волны не осталось никаких помещений.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

Немчинов заявил, что по словам главы Минздрава Степанова, цель - предотвратить локдаун медицинской системы.

"Когда не будет уже никаких мест в больницах - а вы знаете, что в некоторых больницах первой волны уже не осталось никаких помещений. Минздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волну, все больницы готовятся к приему больных с ковидом", - отметил министр.

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Топ комментарии

  • темний лорд
    Как на счет посадки тех,кто туристов в Санжарах держал,шоу показывал,самолетами собачку спасал?
  • Gar
    Ну вообще-то она уже болела. Если у нее есть антитела, то никаких проблем. А если бы заразная в Раду пришла, то за это вообще медаль давать нужно
  • Анатолій Вітер
    А там на бабу, в Санжарах, что бросала камешек в автобус, дело завели, так что на деревне все окей...
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