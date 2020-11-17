Сигнал радио наемников РФ, который они запустили на частотах "Армія FM", заглушен, - волонтер Гай

Фонд "Мир и КО", организация помощи военным и общественная организация "ГРУППА ПАТРИОТ" заглушили в городе Счастье сигнал радио наемников РФ.

Об этом сообщил волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай, передает Цензор.НЕТ.

"Официально заявляю, что сигнал радио "Народной милиции "ЛНР" который запустили под открытие нового КПВВ в городе Счастье - заглушен. Фонд Мир и Ко. Организация помощи военным и Общественная организация "ГРУППА ПАТРИОТ" заглушили в городе Счастье сигнал радио Комбат ФМ. Вместо пропогандистских радио оккупантов, жители Счастья могут слушать радио Армия ФМ на волне 91, 9. Возле ТЭЦ и на КПВВ Армия ФМ звучит на частоте 92,1 ФМ. Радио оккупантов заглушено. Оно звучит в лесу. Пророссийские граждане имеют возможность пойти с приемниками за пределы города, и послушать радио оккупантов среди сосен. Слава Украине!" - сообщил Гай.

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