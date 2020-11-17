Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб

16 ноября около 19 часов на улице Европейской при выезде из города Полтава произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, служебный автомобиль Skoda Rapid двигался в направлении выезда из города. Во время движения совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался в скорой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

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