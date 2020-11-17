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Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб

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Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб
16 ноября около 19 часов на улице Европейской при выезде из города Полтава произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.

Так, служебный автомобиль Skoda Rapid двигался в направлении выезда из города. Во время движения совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.

Во время проведения реанимационных мероприятий мужчина скончался в скорой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

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Мужчина в Полтаве попал под колеса патрульного автомобиля и погиб 01

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Ну да, как с обычным водилой, то "вышел почти на переходе", а как с палицаями, так "ВНЕЗАПНО ВЫБЕЖАЛ в НЕУСТАНОВЛЕННОМ месте", ага
  • Diogen Gdl
    Это не отменяет ответственности. Обычному гражданину уже впаяли бы 2 года минимум.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Чоловік побачим поліцію, намагався зупинити поліціянтів щоб отримати від них допомогу або звернутись з заявою а поліціянти не хотіли зупинятись і переїхали людину. Я таке вже не раз бачив, коли люди потребують допомоги поліції, викликають патрульних, бачать машину поліції яка їде повз місце пригоди, виходять на дорогу, махають руками, а машина поліції замість того щоб зупинитись набирає швидкість і тікає.
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