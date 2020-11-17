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Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года

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Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года
Фонд Петра Порошенко заключил соглашение о поставке кислородных концентраторов и станций, которые должны поступить до конца года.

Об этом пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" сообщил в своем видеообращении , в котором он обнародовал срочный план по преодолению коронавирусной пандемии в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"В самом большом дефиците сейчас - кислород. Вдоволь его только для Зеленского. Право дышать гарантировано только Владимиру Александровичу. Для всех остальных оно - под большим вопросом", - отметил Петр Порошенко.

"Мой Фонд уже заключил соглашение на поставку первой партии кислородных концентраторов и кислородных станций для больниц. Купили все, что нашли и могут поставить до конца года. Но благотворители не могут заменить собой государство. Требуем обеспечить доступ каждой койки к кислороду, прежде всего с помощью кислородных станций и концентраторов. Вести отдельный публичный статистический учет реанимационных коек с обеспечением кислородом", - подчеркнул Порошенко.

"В ковидному фонде, - если не воровать на дороги и видосики! - достаточно средств для поставки лекарств и препаратов для бесплатного обеспечения больных согласно протоколам Министерства здравоохранения", - убежден пятый Президент.

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Респект, господин ПРЕЗИДЕНТ и меценат!!!
  • Привет
    Твой осел ни одного не купил...и самое главное и не купит никогда...но видосики с пиаром уже полтора года штампует...щедрый он ваш...
  • Romk@
    А мог ведь пару тонн асфальта купить чертов "барыга".
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