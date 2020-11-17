Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" установил места массовых расстрелов в сентябре 1941 года

Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года.

По сообщению OBOZREVATEL, исследование продолжалось полтора года. В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования.

Ученные выяснили, что первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, находившийся на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 состоялись расстрелы заключенных "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – ул. Шолуденко).

Основным же местом расстрела 33 771 евреев 29-30 сентября 1941 стал крупный западный отрог Бабьего Яра, а также, вполне вероятно, что расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.

В исследованиях приняли участие исторический консультант Мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин (США), украинский историк, старший советник по историческим вопросам Мемориального центра Александр Круглов и специалисты Центра пространственных технологий, методом компьютерного 3D-моделирования реконструировали ландшафт урочища по состоянию на 1940-е годы.

"Мы провели действительно новаторскую исследовательскую работу. Собрав материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, проанализировав десятки свидетельств очевидцев, собрав по кусочкам факты, мы смогли воссоздать точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Яре и идентифицировать места расстрелов", – рассказал Мартин Дин.

Выводы специалистов Мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко (1937-2017).

"Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 г. сжигали трупы в той части Бабьего Яра, напротив главных ворот концлагеря. Итак, если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 г. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной улицы Щусева", – отметил Александр Круглов.

Одной из самых серьезных проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яре является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения. Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.

Для создания цифровой 3D модели они использовали комбинацию различных материалов – топографических съемок 1924, 1953, 1968 и 2008 годов, аэрофотосъемки 1939 и 1943, спутниковых снимков и фотографий местности, сделанных в разные периоды на территории Бабьего Яра, начиная с 1930 года.

Архитекторы сопоставляли пространственные элементы с карт и аэрофотосъемки с реальными объектами – деревьями, электрическими столбами, домами, склонами оврага, которые были зафиксированы на фото. Также принималось во внимание положения солнца на небосклоне.

"Ключевым документальным свидетельством для нас стали кадры немецкого военного фотографа Иоганнеса Геле, снятые в Бабьем Яру в начале октября 1941 года. Мы проанализировали ключевые точки на этих фотографиях – топографию, элементы рельефа, сооружения и воссоздали их на трехмерной модели. Это позволило постепенно локализовать уже много фотографий и видео, сделанных в других местах", – рассказал директор Центра Пространственных Технологий Максим Рохманийко.

Благодаря комплексной работе историков и архитекторов-исследователей удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге, а также соседнего песчаного карьера, где у евреев отбирали вещи, заставляя раздеваться.

Реконструированную 3D-модель Бабьего Яра 1941 года уже сейчас можно посмотреть на сайте Мемориального центра. Результаты исследования были представлены на заседании Научного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Также на сайте Мемориального центра в разделе "Энциклопедия" опубликованы статьи Мартина Дина и Александра Круглова, а также Методология Центра Пространственных Технологий, по которому создавалась 3D-модель Бабьего Яра.