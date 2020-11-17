Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 143 случая. Среди лидеров - Днепропетровщина и Одесчина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1 143), Днепропетровской (808) и Одесской (761) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 17 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1143 человека, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 52 642 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 990 человек, за прошедшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 19 126 пациентов.

По состоянию на 17 ноября количество активных больных в Киеве составляет 32 526 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 13 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1083 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровской и Одесской областях.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 808 человек. Общее количество инфицированных - 22 877. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 600 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 9 510 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 12 767.

В Одесской области коронавирусом заболел 761 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 34 176 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 471 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 7 923 пациента. Количество активных больных на Одесчине составляет 25 782 человека.