В Украине остаются "красные" зоны: ограничения в них будут большими, - Немчинов
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Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в Украине останутся "красные" зоны карантина. Сейчас на территории всей страны введен "оранжевый" режим из-за объективных цифр.
Об этом министр рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас по всей стране введены ограничения на уровне "оранжевой" зоны.
"Кроме того, никто не отменял "красных" зон, где ограничения будут большими. Мотивация, которая была у Министерства здравоохранения - это физический разрыв цепочки заболеваемости", - сказал Немчинов.
Также он добавил, что на позапрошлой неделе оставалось несколько административно-территориальных единиц в Херсонской области, которые формально были в "желтой" зоне.