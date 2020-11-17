Министр охраны окружающей среды Абрамовский вылечился от коронавируса

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский получил негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом министр сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Поэтому после двухнедельной самоизоляции наконец возвращаюсь в стены Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в привычный рабочий ритм", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября Абрамовский сообщил, что заболел коронавирусом.

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