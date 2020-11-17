Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов

Кабмин планирует запустить массовое тестирование в регионах "красной зоны" с помощью экспресс-тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам Немчинова, на закупку экспресс-тестов выделили 1 млрд грн.

"Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше. И предполагается массовое тестирование в красных зонах с помощью этих тестов", - отметил министр.

Кроме того, Немчинов привел пример Италии: "Вы помните, итальянцы это делали, но они это делали в отдельных городках. Но никто не тестировал 60 миллионов итальянцев, которые сейчас проживают в стране".

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