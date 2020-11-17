Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина

В Кабинете Министров Украины заявили, что мэры городов никак не влияют на реализацию постановления, поскольку оно вне их компетенции. Так в правительстве прокомментировали отказ городских глав усиливать карантин на выходных.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словами, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.

"Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он.

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По словам министра, Кабмин будет реагировать.

В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня желанием разорвать цепочку заболеваемости. По словам Немчинова, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.

"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил Немчинов.

Он отметил, что по прогнозу СНБО, если бы не было усиления карантина, то в декабре в Украине фиксировалось бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.

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"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.