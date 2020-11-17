Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина
Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По его словами, мэры могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями.
"Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина", - заявил он.
По словам министра, Кабмин будет реагировать.
В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введения карантина выходного дня желанием разорвать цепочку заболеваемости. По словам Немчинова, задача - чтобы люди находились с семьями, в связи с этим ограничения касаются всего, кроме продуктовой группы, аптек и тому подобного.
"Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения - это все-таки не дать людям "соблазна" лишнего перемещения", - заявил Немчинов.
Он отметил, что по прогнозу СНБО, если бы не было усиления карантина, то в декабре в Украине фиксировалось бы 20-25 тысяч новых случаев коронавируса в день.
"Цель - разорвать эту цепочку и уменьшить хотя бы в два раза показатели от тех, которые есть сейчас", - считает он.