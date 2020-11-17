Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме в Киеве. ФОТОрепортаж

Ночью в многоэтажном жилом доме на ул. Энтузиастов в Днепровском районе Киева произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

По данным спасалей, 17 ноября в 1:31 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Энтузиастов, 3 в Днепровском районе столицы.

По прибытии на место происшествия было установлено, что в 9-этажном жилом доме на 3 этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

В 2:02 возгорание было локализовано и в 2:14 ликвидировано.

Во время тушения пожара с верхних этажей здания спасателями были спасены 4 человека, из них 3 детей. Также из-за сильного задымления, пожарные эвакуировали 8 человек на безопасное расстояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

Спасатели подчернули, что ночью довольно низкая температура, а спасаясь от пожара, не все люди смогли прихватить с собой теплые вещи. Поэтому эвакуированных и спасенных, вместе с детьми, посадили в пожарные автомобили, чтобы люди могли согреться. Впоследствии, когда пожар был ликвидирован и угрозы жизни людей не было, жителям разрешили вернуться в свое жилье.

В результате пожара огнем повреждены обшивки дверей всех квартир на 3 этаже, закопчены стены и потолок подъезда, в одной из квартир повреждена мебель, закопчены стены и потолок коридора.

На место происшествия были привлечены 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.



Фото: сайт ГСЧС