За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях
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Сегодня, 17 ноября, зафиксированы 484 подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных - в Житомирской (+28), Ивано-Франковской (+27) областях и в Киеве (+112).
С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 18 343 правоохранителей МВД, выздоровели - 17 379 человек, умерли от коронавирусной болезни - 54.