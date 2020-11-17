За сутки в МВД выявили 484 случая COVID-19, большинство в Киеве, Житомирской и Ивано-Франковской областях

Сегодня, 17 ноября, зафиксированы 484 подтвержденных случая коронавирусной болезни у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных - в Житомирской (+28), Ивано-Франковской (+27) областях и в Киеве (+112).

С начала пандемии COVID-19 обнаружили в 18 343 правоохранителей МВД, выздоровели - 17 379 человек, умерли от коронавирусной болезни - 54.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов об отказе мэров усиливать карантин: Будут штрафовать, как любого владельца строительного магазина