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Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов

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Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов
Для лечения коронавируса пацинет не обязан иметь декларацию с семейным врачом.

Об этом во время трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже если у вас нет семейного врача", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, декларацию можно подписать и после выздоровления.

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Топ комментарии

  • Serhii 3ed11e2e
    Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
  • vismavista
    Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
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