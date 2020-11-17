Без изменений в УПК заочное осуждение не имеет перспектив, - замдиректора ГБР Соколов

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что в Украине правовая проблема применения спецрасследования не нова, а многочисленные противоречия, несогласованность и неоднозначное толкование привело к тому, что в последнее время его применение ограничено.

Об этом он сообщил Цензор.НЕТ, объясняя почему суд апелляционной инстанции отменил решение о применении заочной процедуры в отношении беглого президента Виктора Януковича.

"Это та проблема, о которой говорили ещё Горбатюк и Луценко в 2017 году, которую обсуждали, разрабатывали законопроекты но так и не внесли изменения в УПК. Ее суть сводится к тому, что для объявления в розыск достаточно вынесения постановления об объявлении в международный розыск или обязательно нахождение в базе розыска Интерпола. И на этот счёт разные подходы и соответственно выводы. Печерский суд, рассматривавший ходатайство прокурора о "заочке" занял позицию, что для пребывания в розыске достаточно объявления в розыск Януковича постановлением. Апелляционный суд избрал другую позицию, посчитав, что для применения заочной процедуры самого постановления следователя или прокурора об объявлении в розыск не достаточно, а должна соответствующая информация содержаться в базе Интерпола о его розыске", - отмечает Соколов.

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По его словам, эти правовые проблемы известны с 2017 года и неоднократно в парламент вносились законопроекты, направленные на устранение противоречий.

"В феврале-марте этого года Офисом Генерального прокурора и ГБР разрабатывался законопроект с учетом уже наработанной практики и изученных проблемных вопросов. После его изучения и обсуждения со следователями, прокурорами и ученными он был направлен с просьбой поддержать всем руководителям фракций ВРУ, приняли участие в его обсуждении в комитете Парламента. Но до сих пор законопроект ни наш, ни альтернативный не принят. Хотя о его важности говорить не приходится. И реально решить проблему заочного рассмотрения возможно только законотворческим путём, внеся изменения в УПК", - резюмирует замдиректора ГБР.