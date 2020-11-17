Если карантин выходного дня не покажет результат, то будем готовиться к более жестким ограничениям, - Шмыгаль
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил с трибуны Верховной Рады во вторник.
"Основная задача "карантина выходного дня" - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.
Среди прочего Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже проводится.
Позже в Телеграм-канале, премьер написал, что основная задача карантина выходного дня сделать так, чтобы выйти на плато по количеству заболевших, то есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день, а не 12-15 тыс. случаев, как он заявил с трибуны парламента.