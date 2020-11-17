Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает над введением цифровизации сбора информации об инфекционных заболеваниях, а также над введением электронного направления на ПЦР-тестирование.

Об этом глава правительства заявил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время", - отметил Шмыгаль.

В частности, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; о совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; о запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики для борьбы с коронавирусом; о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; о QR-кодах для публичных мест.

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