"Слуга народа" Гетманцев об отмене карантина выходного дня: "Не думаю, что Верховная Рада должна принимать такие решения"
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Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что парламент не имеет полномочий отменять карантин выходного дня.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что Верховная Рада должна принимать такое решение. Где Верховная Рада, а где Кабинет Министров. Мы не должны собой подменять исполнительную власть", - сказал Гетманцев.
Нардеп отметил, что ответственность за состояние здоровья в стране несет правительство.
"Считаю, что каждый должен выполнять свою работу. Если Кабинет Министров принял такое решение - это его ответственность, он ее понесет, если это было ошибочное решение. Или нет - если правильное. Пока по статистике мы, к сожалению, не видим уменьшения. Возможно, через неделю увидим", - сказал Гетманцев.
Он отметил, что не будет поддерживать постановление ВР об отмене карантина выходного дня.