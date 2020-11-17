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Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль

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Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль
Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали. Однако подготовка к их развертыванию ведется.

Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В начале пандемии в Украине были готовы для приема больных всего 12,5 тысяч коек. Сейчас их количество - 54 тысячи. И каждую неделю правительство добавляет от 2 до 4 тысяч новых коек. Пока мы не видим необходимости разворачивать мобильные госпитали, однако такая подготовка ведется", - отметил премьер-министр.

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По словам Шмыгаля, сейчас в Украине задействованы около 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. В больницах размещены почти 5 тысяч таких аппаратов.

"Главная задача сейчас - это обеспечение кислородом. Фактически 1,5 млрд грн правительство выделило на эти цели. Максимально упрощена вся сертификация. Ежедневно мы говорим с производителями кислорода, систем подводки, поставщиками концентраторов для того, чтобы эффективно скоординировать весь процесс и логистику", - добавил глава Кабмина.

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Топ комментарии

  • Привет
    В зеленом стаде нет согласования даже между собой...
    Один зеленый баран уже разворачивает мобильные больницы...второй такой же баран говорит что они не нужны..
  • Старый зольдат
    Да ты шо!? Таки кислородом?! Необходимости разворачивать мобильные госпитали пока нет. Сейчас главная проблема - это обеспечение кислородом, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 921
    Девять месяцев обеспечивали кроворожским ЗЕленого окраса асфальтом по завышенным ценам, а теперь внезапно кислородом?!
  • Vadym Tsyrkalyuk
    у них коек то не хватает, то они не загружены...
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