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Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении

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Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении
В рамках карантина выходного дня в Украине закрывают рестораны, поскольку много людей заражаются по дороге к ним. При этом в самих ресторанах процент заражения небольшой.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обсуждали этот вопрос. Сколько процентов, например, заражаются в ресторанах. Действительно, в ресторанах при соблюдении карантинного режима процент небольшой. Но дело в том, что по дороге к ресторану заражаются очень много людей", - отметил Немчинов.

По словам министра, такие примеры озвучиваются на правительственных совещаниях и на заседаниях Кабмина. Немчинов также посетовал на то, что в Украине нет возможности проводить эпидемиологические исследования как в Киеве, отслеживать контакты по телефонам и так далее.

"Исходя из тех эпидисследований, которые успевают проводить специалисты, делаются выводы, предлагаются главному санитарному врачу, а он в свою очередь предлагает министру здравоохранения, он вносит это на заседание комиссии ТЭБ и ЧС, а затем они совместно выносят это на правительство", - добавил Немчинов.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Он наверное думает, что чинуши в рестораны на ТРАМВАЯХ и забитых МАРШРУТКАХ ездят?
    Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении - Цензор.НЕТ 9173
  • Baden
    Многие заражаются по дороге в ресторан...

    А по дороге на работу?
  • ALEX SUROVV
    Придурок, а то что твои повара и официанты в блюда плюют то ничего? Или как обяснить что зараженными оказываются в первую очередь чиновники завсегдатаи рыгаловок. Они же не на трамваях ездят в рестораны.
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