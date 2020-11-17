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Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, - "слуга народа" Гетманцев

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Отсрочка фискализации не будет касаться торговли лекарствами, секонд-хендом и электроникой, - "слуга народа" Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа" Данил Гетманцев говорит, что законопроект об отсрочке фискализации для физических лиц-предпринимателей является компромиссным, поскольку не включает отсрочку для рисковых групп.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы подготовили вчера на комитете законопроект, которым мы предлагаем Верховной Раде отсрочить введение регистраторов расчетных операций на год для всех физических лиц предпринимателей, кроме так называемых рисковых групп, - торговли в интернете, ювелирными изделиями, лекарственными средствами электроникой, секонд-хендом и некоторые другие виды деятельности (их немного)", - говорит нардеп.

Он отметил, что в прошлый раз в парламенте не хватило голосов за этот законопроект, потому что он предлагал отсрочку введения РРО для всех абсолютно.

"Мы предложили компромиссное решение, на которое, мне кажется, будут голоса. Я буду поддерживать. Если решение не будет поддержано, то у нас есть единственный выход - ввести в действие все, как есть сейчас", - говорит Гетманцев.

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Топ комментарии

  • Привет
    Какие 60 процентов?? Откуда?Ты платишь только подоходный налог и военный сбор..
    А те "барыги" между прочим таким как ты наемным работникам зарплату платят и рабочие места создают..
  • 18c49ed2
    Гетьманцев четко работает на крупные корпорации в попытке полностью задушить малый и средний бизнес. Причем и не особенно таясь. Ублюдок.
  • Andriy Kalnyshevsky
    ішак зелений якраз ФОПи платять всі податки справно. Просто твоє буратіно, коли дерлося на табурет, обіцяло ці податки їм НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ.

    Але чомусь забуло як і про все інше.
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