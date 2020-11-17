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Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция

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Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция
Правоохранители задержали 50-летнего участника акции протеста, которая во вторник проходит под стенами Верховной Рады в центре Киева, после того, как он попытался завязать драку с сотрудниками полиции.

"Митингующие перекрыли проход к Верховной Раде, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в административное здание. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в Верховную Раду. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался учинить с правоохранителями драку", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

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Топ комментарии

  • Gal
    -А чого скулимо і плачемо?
    - Боолиить!
    - Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
    Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
  • Старый зольдат
    Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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