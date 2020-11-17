Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция
"Митингующие перекрыли проход к Верховной Раде, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в административное здание. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в Верховную Раду. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался учинить с правоохранителями драку", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.