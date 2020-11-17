Перепись населения в Украине состоится, подготовку нужно начинать минимум за полтора года, - Немчинов

Перепись населения в Украине состоится. Она есть в правительственной программе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По словам министра, перепись населения состоится, но для того чтобы ее провести, нужно учесть две составляющие: финансовую и эпидемическую.

"Финансовая - это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021-ом уже должны начать подготовку. И эпидемическая составляющая - кажется, должно быть 150 тысяч одних только людей, которые должны осуществлять перепись", - добавил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов о закрытии общепитов: Многие заражаются по дороге в ресторан, а не в самом заведении