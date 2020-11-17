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Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов

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Новое разделение Украины на районы могут пересмотреть, - Немчинов
Новое районирование Украины в рамках реформы децентрализации могут пересмотреть. Не исключено, что это будет сделано уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в рамках децентрализации был заложен фундамент районирования на основе сильных громад. Поэтому рано или поздно должны объединиться те, которые в свое время не хотели добровольного укрупнения.

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"Кроме того, введенное районирование - оно не финальное. Однако районы сейчас все меньше имеют функцию административную, а больше статистическую, потому что подавляющее большинство полномочий отошло на уровень громад", - отметил Немчинов.

Он добавил, что это произойдет не раньше 2021 года.

"Это вопрос не средней, но и не краткосрочной перспективы", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Kozak_Vasil
    Зелений хаос у всьому. Тре вішати як собак.
  • Oljik
    Україна буде відхаркувати ці зелені шмарклі ще не один рік.
  • Андрій Васильович
    в некоторых районах из села в райцентр по каким то вопросам сейчас нужно ехать 40-50 км. а по новому делению уже будут кататься по 100-150. это однозначно успех.
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